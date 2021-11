Marcoussis Etang de Marcoussis Essonne, Marcoussis Dans les pas de Corot… à Marcoussis Etang de Marcoussis Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis

Dans les pas de Corot… à Marcoussis Etang de Marcoussis, 16 octobre 2022, Marcoussis. Dans les pas de Corot… à Marcoussis

Etang de Marcoussis, le dimanche 16 octobre 2022 à 14:00

De la forêt du Fond de Villeneuve aux bords de la Sallemouille, découvrez les œuvres peintes par Camille Corot lors de ses séjours à Marcoussis. Ce célèbre peintre du XIXème siècle appréciait la variété des paysages de ce village de l’Hurepoix. Vous pourrez également y observer les vestiges d’une carrière de grès ! Avec l’Association Historique de Marcoussis / De la forêt du Fond de Villeneuve aux bords de la Sallemouille, découvrez les œuvres peintes par Camille Corot et les vestiges d’une carrière de grès. Etang de Marcoussis Etang de Marcoussis Marcoussis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00 2022-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Marcoussis Autres Lieu Etang de Marcoussis Adresse Etang de Marcoussis Ville Marcoussis lieuville Etang de Marcoussis Marcoussis