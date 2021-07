Figeac Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Figeac, Lot Dans les pas de Charles Boyer Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Figeac Catégories d’évènement: Figeac

**Dans les pas de Charles Boyer** ——————————— De son enfance à son engagement pour sa ville natale pendant la Seconde Guerre mondiale, de ses débuts sur les planches au triomphe de sa carrière hollywoodienne, retracez la vie d’un comédien dont l’héritage et la mémoire ont profondément marqué Figeac le samedi 18 septembre 2021 à 15h le dimanche 19 septembre 2021 à 15h Gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme

Sur inscription selon jauge en vigueur

En compagnie d’un conférencier, une visite dans les pas de Charles Boyer, au gré des lieux qui ont marqué sa vie figeacoise. Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac Lot

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

