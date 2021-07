Paris Palais de la femme Paris Dans les pas de Blanche Peyron Palais de la femme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans les pas de Blanche Peyron Palais de la femme, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Visite-performance Présentation du Palais de la Femme conçu en 1926 par Blanche Peyron (1867 – 1933), maîtresse d’ouvrage pour en faire un foyer destiné aux femmes dans la précarité. Animations -> Visite guidée Palais de la femme 94 Rue de Charonne Paris 75011

Contact :HF Ile-de-France 0781227854 contact@hf-idf.org http://hf-idf.org Animations -> Visite guidée

HF Ile-de-France

