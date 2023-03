DANS LES PAS D’AUGUSTIN Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 14 14 Suivez Charles Augustin Daviler, architecte de la porte du Peyrou, dans le Montpellier des XVIIème et XVIIIème siècles. Munis d’un livret d’activité, les enfants de 8 à 11 ans pourront découvrir cette période historique avec un guide. Au programme : observation d’une façade d’hôtel particulier, découverte de la place de la Canourgue, du projet de cathédrale inachevé ou encore rencontre avec Louis XIV sur sa place royale. Un aperçu passionnant de Montpellier à l’époque moderne !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Forfait à 14 € pour 1 ou 2 enfants et 1 adulte accompagnant, pour un 3ème ou 4ème enfant la présence et la réservation d’un 2ème adulte est obligatoire.

