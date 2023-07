LES SOIRS D’ETE Dans les parcs, rues, quartiers,… Le Mans, 5 juillet 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

En juillet et août, ne manquez pas les soirs d’été au Mans ! Des spectacles GRATUITS dans les quartiers pour petits et grands..

2023-07-05 fin : 2023-09-01 . .

Dans les parcs, rues, quartiers,…

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



In July and August, don’t miss summer evenings in Le Mans! FREE shows in the neighborhoods for young and old.

En julio y agosto, ¡no se pierda las noches de verano en Le Mans! Espectáculos GRATUITOS en los barrios para grandes y pequeños.

Im Juli und August sollten Sie sich die Sommerabende in Le Mans nicht entgehen lassen! KOSTENLOSE Aufführungen in den Stadtvierteln für Groß und Klein.

