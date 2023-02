DANS LES MOTS DE LYNDA LEMAY THEATRE DE JEANNE, 16 mars 2023 00:00, NANTES.

De 2023-03-16 à 2023-03-19 20:30. Tarif : 22.0 22.0 euros

THEATRE DE JEANNE NANTES 44100 . Textes de Lynda Lemay, interprétés par Camille Agobian et Julie Rippert sur une mise en scène de Nathalie Hardouin Une comédie douce-amère, un duo féminin, les mots de Lynda Lemay et une furieuse envie de passer du rire aux larmes. Pour la première fois, les textes de Lynda Lemay sont interprétés sur scène par des comédiennes qui livrent une histoire originale qui se passe d’orchestration et de chant… Les mots suffisent. « Quand on était petites, on rêvait de grandir ; maintenant qu’on est vieilles, on ne veut que se souvenir…» Rose et Marguerite, amies depuis l’enfance, reviennent sur les grandes étapes de leurs vies de femme à travers une vingtaine de textes de chanson de Lynda Lemay, du « Plus fort, c’est mon père » aux « Souliers verts » en passant par « Ceux que l’on met au monde ». De la petite fille à la vieille dame, elles seront tour à tour amoureuses, perdues, susceptibles, aimantes, coquines, fidèles, trompées, égoïstes, écoeurées, excessives, excédées, en colère, en cloque, en joie… Fières et heureuses de vous livrer leurs vies bourrées de fautes. Une comédie douce-amère qui défie nos rêves d’enfants, questionne nos ratés, et fera de nos failles des trésors. Camille Agobian et Julie Rippert, déjà applaudies dans le registre de la comédie de café-théâtre dans les deux volets de « Arrête de pleurer, Pénélope ! », se révèlent ici interprètes sensibles et précises dans un univers plus intime, évoluant sur une mise en scène de Nathalie Hardouin, qui met son expertise au service d’une ambiance à la fois chaleureuse, poétique et piquée de pointes d’un humour tendre.. Lynda Lemay, Camille Agobian, Julie Rippert

