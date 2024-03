DANS LES JUPES DE MA MÈRE • Toutito Teatro Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 25 mai 2024.

DANS LES JUPES DE MA MÈRE • Toutito Teatro Théâtre gestuel et visuel Samedi 25 mai, 11h00 Le Kiwi 9 € • 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T11:25:00+02:00

Fin : 2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T11:25:00+02:00

Ce spectacle de poche raconte visuellement les rituels d’une journée dans la vie d’une enfant. Cependant, cette journée n’est pas comme les autres, c’est celle de la rentrée à l’école… Quand l’oiseau quitte le nid, c’est une nouvelle aventure pour celui·celle qui vole vers le vaste monde comme pour celui·celle qui le·la laisse partir et quitter les jupes de sa maman.

La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet. Un spectacle qui dévoile une poésie du quotidien en abordant des sujets essentiels : la famille, les attaches et la liberté !

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/dans-les-jupes-de-ma-mere/ »}]

théâtre spectacle

Alix Lauvergeat