Dans les jupes de ma mère Le Grand Bleu, 23 février 2022, Lille.

Dans les jupes de ma mère

du mercredi 23 février au samedi 26 février à Le Grand Bleu

**Cie Toutito Teatro** **Théâtre gestuel et visuel – 25 min – Dès 2 ans** Dans un dispositif léger et créatif, les complices du Toutito Teatro plongent leur jeune héros dans le récit de ce moment singulier du premier départ de la maison. Étape fondatrice d’une première confrontation au monde, la journée est évoquée au fil de ses rituels avec une grande subtilité et de jolies images. Ce spectacle inaugure un nouveau cycle que la compagnie a souhaité consacrer à la famille. Le dispositif repose sur un costume castelet qui évoque tour à tour les recoins de la maison familiale, l’école et sa cour de récréation ou les plis des vêtements parentaux dans lesquels les bambins aiment se réfugier. Tout en douceur, le récit de cette journée, porté par une mise en scène originale et colorée, explore le moment crucial où les enfants quittent « les jupes de leur mère ».

De 5 à 13 euros la place.

Deux comédiens font revivre avec quelques accessoires et beaucoup d’ingéniosité la fameuse première journée d’école.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T10:30:00;2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T16:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T10:30:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T16:30:00