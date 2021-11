La Roche-sur-Yon Studio de danse du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée Dans les jupes de ma mère / Cie Toutito Teatro Studio de danse du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Studio de danse du Manège, le mercredi 8 décembre à 15:00

Dans les jupes de ma mère ————————- ### Cie Toutito Teatro **Un spectacle drôle, inventif et surprenant sur le premier jour à l’école des enfants.** Aujourd’hui est un jour important : c’est la rentrée des classes. Il faut quitter le cocon familial et plonger dans un monde nouveau. La Compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : une « maison-parents » qui se niche dans les costumes des comédiens… Les pièces de la maison trouvent vie dans les recoins des manteaux, les plis des chemises des parents qui doivent eux aussi, un jour, laisser leurs enfants quitter les jupes de leurs mamans. Un spectacle qui dévoile une poésie du quotidien en abordant des sujets essentiels : la famille, les attaches, la liberté.

Adulte 8 € / Enfant 6 €

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T15:25:00

