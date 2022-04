Dans les jardins du château Château de Castelnou Castelnou Catégories d’évènement: Castelnou

Dans les jardins du château Château de Castelnou, 18 mai 2022, Castelnou. Dans les jardins du château

du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai à Château de Castelnou

Balade dans les jardins avec découverte de la faune et la flore, de l’histoire du château, du changement climatique par des contes adaptés voire des lectures.

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:30:00 2022-05-18T11:30:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:00:00;2022-05-18T16:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T11:30:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T15:00:00;2022-05-20T16:00:00 2022-05-20T17:00:00

