Jardins en fête Dans les jardins de Mareau Mareau-aux-pres Catégorie d’Évènement: Mareau-aux-pres Jardins en fête Dans les jardins de Mareau Mareau-aux-pres, 10 septembre 2023, Mareau-aux-pres. Jardins en fête Dimanche 10 septembre, 10h00 Dans les jardins de Mareau Voir https://jardinsenfete.wordpress.com/ Ça y est, le grand moment est arrivé ! Roulement de tambours, fanfare… Mareauz’idées révèle sa programmation des Jardins en Fête 2023 ! Un nouveau parcours, de nouveaux jardins, plein de découvertes, des rencontres insolites et conviviales et des spectacles vous attendent ! Transport gratuit en 2CV entre les jardins grâce à l’association partenaire « Les Fêlés de la Deuche ». Possibilité de restauration sur place grâce à des Food trucks. Entrée libre dans les jardins.

Retrouvez le programme complet en téléchargement ci-dessous. Dans les jardins de Mareau Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres [{« type »: « link », « value »: « https://jardinsenfete.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « mareauzidees@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

