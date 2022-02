Dans les étoiles Sauliac-sur-Célé, 30 avril 2022, Sauliac-sur-Célé.

Dans les étoiles Sauliac-sur-Célé

2022-04-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-30 22:30:00 22:30:00

Sauliac-sur-Célé Lot Sauliac-sur-Célé

Vous apprendrez à reconnaître les principales constellations de l’hémisphère Nord et leurs mythologies. Vous découvrirez et saurez apprécier les nombreuses curiosités de la voûte céleste. Une soirée ludique pour s’en mettre plein la vue et les oreilles.

Venez découvrir l’immensité du ciel nocturne ! (rattrapage le 7 mai si mauvais temps)

Olterra

