Saint-Étienne-d'Albagnan Saint-Étienne-d'Albagnan Hérault, Saint-Étienne-d'Albagnan DANS LES ÉTOILES Saint-Étienne-d’Albagnan Saint-Étienne-d'Albagnan Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Étienne-d'Albagnan

DANS LES ÉTOILES Saint-Étienne-d’Albagnan, 12 août 2021, Saint-Étienne-d'Albagnan. DANS LES ÉTOILES 2021-08-12 – 2021-08-12

Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault Saint-Étienne-d’Albagnan Loin de la pollution lumineuse, plongez dans le magnifique ciel nocturne du Haut-Languedoc et les mystères stellaires avec l’association « Ciel mon ami ». Projection d’un diaporama suivie d’une observation à l’œil nu et télescope Loin de la pollution lumineuse, plongez dans le magnifique ciel nocturne du Haut-Languedoc et les mystères stellaires avec l’association « Ciel mon ami ». Projection d’un diaporama suivie d’une observation à l’œil nu et télescope Loin de la pollution lumineuse, plongez dans le magnifique ciel nocturne du Haut-Languedoc et les mystères stellaires avec l’association « Ciel mon ami ». Projection d’un diaporama suivie d’une observation à l’œil nu et télescope dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Étienne-d'Albagnan Autres Lieu Saint-Étienne-d'Albagnan Adresse Ville Saint-Étienne-d'Albagnan lieuville 43.53091#2.85371