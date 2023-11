Messes de Noël à Arles Dans les différentes églises de la commune Arles, 24 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La Paroisse d’Arles vous invite à célébrer Noël dans les différentes églises d’Arles et de ses hameaux..

2023-12-24 fin : 2023-12-25 . .

Dans les différentes églises de la commune

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Parish of Arles invites you to celebrate Christmas in the various churches of Arles and its hamlets.

La parroquia de Arles le invita a celebrar la Navidad en las diferentes iglesias de Arles y sus aldeas.

Die Pfarrei von Arles lädt Sie ein, Weihnachten in den verschiedenen Kirchen von Arles und seinen Weilern zu feiern.

