Dans les coulisses d’une station d’épuration Les Hauts-de-Caux, jeudi 25 avril 2024.

Dans les coulisses d’une station d’épuration Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Dessablage, déshuilage, dégrillage, décantation… Ces mots sont inconnus pour vous ? Découvrez la station d’épuration de Veauville-lès-Baons et devenez incollables sur le traitement des eaux usées du territoire avant qu’elles ne retournent dans les cours d’eau. Marie-Sophie et Ghislain, animateurs agricoles au Syndicat d’Eau du Caux Central, vous guideront dans les coulisses de cet équipement.

> Pour toute la famille, enfants à partir de 4 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

779 Route des 3 Tots

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

