Dans les coulisses d’une exposition ! Musée de la faïence et des Beaux-Arts, 14 mai 2022 20:00, Nevers.

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, entrez en coulisses !

L’équipe du musée vous ouvrira les portes de sa prochaine exposition, encore en cours de montage. Du choix du thème à la présentation des œuvres en vitrine, vous suivrez pas à pas le projet d’exposition et découvrirez les métiers qui font le musée : régisseur des œuvres, conservateur, médiateur mais aussi scénographe, graphiste, chargé de communication, etc.

Le Musée de la Faïence est installé sur les vestiges de l’Abbaye Notre-Dame et dans l’Hôtel Roussighnol. Le choix architectural d’associer pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes, fait du musée de la faïence un des éléments architecturaux majeurs de la Ville de Nevers.

Rue Saint Genest ou Promenade des remparts (accès pour personne à mobilité réduite)

Rue Saint Genest or Promenade des remparts (access for people with reduced mobility) Saturday 14 May, 20:00

The Faïence Museum is located on the remains of the Notre-Dame Abbey and in the Hotel Roussighnol. The architectural choice to combine stone and wood, contemporary building and ancient constructions, makes the Museum of Earthenware one of the major architectural elements of the City of Nevers. hearing impairment

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, ¡entre entre bastidores!

El equipo del museo le abrirá las puertas de su próxima exposición, aún en fase de montaje. Desde la elección del tema hasta la presentación de las obras en vitrina, seguirá paso a paso el proyecto de exposición y descubrirá los oficios que componen el museo: director de las obras, curador, mediador, pero también escenógrafo, diseñador gráfico, encargado de comunicación, etc.

Sábado 14 mayo, 20:00

16 rue Saint Genest, 58000 Nevers, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, France 58000 Nevers Bourgogne-Franche-Comté