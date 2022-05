Dans les coulisses d’une exposition ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le samedi 14 mai à 20:00

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, entrez en coulisses ! L’équipe du musée vous ouvrira les portes de sa prochaine exposition, encore en cours de montage. Du choix du thème à la présentation des œuvres en vitrine, vous suivrez pas à pas le projet d’exposition et découvrirez les métiers qui font le musée : régisseur des œuvres, conservateur, médiateur mais aussi scénographe, graphiste, chargé de communication, etc.

L'équipe du musée vous ouvrira les portes de sa prochaine exposition, encore en cours de montage. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

