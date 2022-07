DANS LES COULISSES D’UNE EXPÉDITION Chalonnes-sur-Loire, 9 juillet 2022, Chalonnes-sur-Loire.

DANS LES COULISSES D’UNE EXPÉDITION

Parking de la Piscine Route de Rochefort Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Route de Rochefort Parking de la Piscine

2022-07-09 – 2022-07-09

Route de Rochefort Parking de la Piscine

Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

Chalonnes-sur-Loire

Les biologistes chalonnais de Natexplorers, Barbara Réthoré et Julien Chapuis, actuellement en pleine descente intégrale du fleuve dans le cadre de leur projet Loire Sentinelle, font escale à Chalonnes-sur-Loire. L’occasion de découvrir les techniques d’échantillonnage des microplastiques et d’ADN environnemental en milieu aquatique. Discussion naturaliste et sensibilisation aux enjeux environnementaux seront au programme

Réservation obligatoire.

« Dans les coulisses d’une expédition » dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou, le 09 juillet à Chalonnes sur Loire.

contact@natexplorers.fr https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/dans-les-coulisses-dune-expedition-3

Les biologistes chalonnais de Natexplorers, Barbara Réthoré et Julien Chapuis, actuellement en pleine descente intégrale du fleuve dans le cadre de leur projet Loire Sentinelle, font escale à Chalonnes-sur-Loire. L’occasion de découvrir les techniques d’échantillonnage des microplastiques et d’ADN environnemental en milieu aquatique. Discussion naturaliste et sensibilisation aux enjeux environnementaux seront au programme

Réservation obligatoire.

Route de Rochefort Parking de la Piscine Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-07-02 par