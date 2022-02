Dans les coulisses d’un film d’animation … Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 9 avril à 10:30

Jules et son équipe dévoilent les étapes de fabrication de leur premier film ! Adultes et enfants à partir de 6 ans

Gratuit, réservation conseillée

Carte blanche à Jules Thibaudeau, étudiant en cinéma d’animation 3D à L’Ecole Supérieure des Métiers Artistiques de Nantes. Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00

