Édifié sur le site du « château » de Daloz, fondateur de la station à la fin du XIXe siècle, le Palais des Congrès est le lieu où l’histoire du Touquet-Paris-Plage se déroule. Découvrez les secrets et les coulisses de ce bâtiment emblématique, récemment restauré et agrandi. Samedi et dimanche, à 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h (durée : 45 min environ) | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 et présentation du pass sanitaire | Départ : place de l’Hermitage | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Palais des Congrès Place de l’Hermitage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:45:00