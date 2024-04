Dans les coulisses du marais La Roche-Clermault, mercredi 7 août 2024.

Dans les coulisses du marais La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Mercredi

Curieux de milieux naturels rares et cachés, venez découvrir la faune et la flore estivales nichées au cœur de la zone humide du marais de Taligny, actuellement en cours de restauration et classée en Réserve Naturelle Régionale. RDV à 10h sur le parking de l’église de La Roche-Clermault. Réservation obligatoire. Remarques Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:00:00

fin : 2024-08-07

21 Route de Loudun

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

