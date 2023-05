Dans les coulisses du centre d’entraînement hippique de Grosbois Catégorie d’Évènement: ile de france Dans les coulisses du centre d’entraînement hippique de Grosbois, 22 avril 2023, . Le samedi 27 mai 2023

Le samedi 10 juin 2023

Le samedi 24 juin 2023

Le samedi 20 mai 2023

Le samedi 03 juin 2023

Le samedi 17 juin 2023

.Tout public. payant Tarif normal 15€ – de 18 ans 10€ Venez visiter les coulisses du célébrissime Meeting d’hiver de Vincennes Hippodrome de Paris. Le centre d’entraînement de Grosbois est la dernière étape des trotteurs avant les courses à l’hippodrome de Vincennes. Vous découvrirez un site confidentiel, alliant activités hippiques et patrimoine historique. Dans le centre d’entraînement de Grosbois, situé à 15km de l’hippodrome de Vincennes, des chevaux s’entraînent pour des courses au trot nationales et internationales, notamment les meetings d’Enghien l’été et de Vincennes l’hiver. Ce site de 412 hectares dispose d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux pendant le meeting d’hiver. Cette visite commentée d’une heure au coeur de l’activité hippique vous permettra de découvrir les principales infrastructures d’entraînement telles que le manège ou la piste couverte, mais aussi d’apercevoir quelques espaces privatifs comme les écuries. La visite a lieu le matin afin de vous permettre de découvrir le centre d’entrainement en activité. Chaque année, les meilleurs trotteurs y peaufinent leur préparation : toutes les générations sont représentées, de 2 à 10 ans. Ils participent à des épreuves de haut niveau mettant aux prises l’élite du trotting. Parmi les courses mythiques de Vincennes, le Grand Prix d’Amérique qui se déroule fin janvier est sans conteste le Graal absolu. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire des courses au trot. Pour une découverte complète du Domaine de Grosbois, réservez également votre place pour une visite commentée du château ou un concert de musique classique au château. Le lieu précis du rendez vous sera indiqué sur votre billet. Il se situe à Boissy-Saint-Léger Contact : https://exploreparis.com/fr/1142-centre-hippique-grosbois.html contact@exploreparis.fr https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1142-centre-hippique-grosbois.html

Paris