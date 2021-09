Gien Gien Gien, Loiret Dans les coulisses des fouilles de Gien Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Dans les coulisses des fouilles de Gien Gien, 18 septembre 2021, Gien. Dans les coulisses des fouilles de Gien 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-18 16:30:00

Gien Loiret Gien Dans le cadre d’un cycle de conférences en rapport avec l’exposition “Château(x) de Gien, redécouvertes”, le Château-Musée de Gien proposera à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine une conférence dirigée par les archéologues ayant participés aux fouilles. Dans les coulisses des fouilles de Gien, par le Service d’archéologie préventive. chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/18-septembre-2021-conference-coulisses-fouilles-gien Dans le cadre d’un cycle de conférences en rapport avec l’exposition “Château(x) de Gien, redécouvertes”, le Château-Musée de Gien proposera à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine une conférence dirigée par les archéologues ayant participés aux fouilles. CG45 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville 47.68597#2.63007