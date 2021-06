Saint-Étienne Archives municipales de Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Dans les coulisses des archives Archives municipales de Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Dans les coulisses des archives Archives municipales de Saint-Étienne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Étienne. Dans les coulisses des archives

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Saint-Étienne

**Visite découverte du bâtiment des archives** ———————————————- Accueillis par l’un des archivistes ou un médiateur des archives, les visiteurs partent à la découverte des coulisses du bâtiment : salle de lecture, salle de tri, magasins, locaux réfrigérés, petit dépôt… Ici, sont conservés plus de 9 km linéaires d’archives qui racontent l’histoire de la ville et bien plus encore…

Nombre de places limitées selon les normes sanitaires en vigueur, inscription obligatoire

Trésors conservés dans les fonds, documents dénichés au gré d’un classement ou pépites de nostalgie… Au cœur des magasins, les archivistes vous transmettent leur goût de l’archive… Archives municipales de Saint-Étienne 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives municipales de Saint-Étienne Adresse 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne lieuville Archives municipales de Saint-Étienne Saint-Étienne