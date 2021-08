Genas Mairie de Genas Genas, Rhône Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville de Genas Mairie de Genas Genas Catégories d’évènement: Genas

Rhône

Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville de Genas Mairie de Genas, 18 septembre 2021, Genas. Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville de Genas

le samedi 18 septembre à Mairie de Genas

Pour les Journées européennes du patrimoines 2021, vous accéderez en partant du sous-sol au Neutrino Théâtre, pour aller jusqu’au dernier étage dans le bureau de monsieur le maire, en passant par la salle des Mariages et la salle du Conseil.

Entrée libre, sur inscription uniquement, 4 groupes de 10 personnnes, durée : 30 minutes, départ toutes les 10 minutes de 10h à 12h et de 14 h à 17 h.

Visité guidée de la mairie par quatre conseillers de la commune. Mairie de Genas Place du Général de Gaulle, 69740 Genas Genas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Genas, Rhône Autres Lieu Mairie de Genas Adresse Place du Général de Gaulle, 69740 Genas Ville Genas lieuville Mairie de Genas Genas