Montpellier Domaine départemental Pierresvives Hérault, Montpellier Dans les coulisses de l’édition BD Domaine départemental Pierresvives Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Dans les coulisses de l’édition BD Domaine départemental Pierresvives, 6 mai 2021-6 mai 2021, Montpellier. Dans les coulisses de l’édition BD

Domaine départemental Pierresvives, le jeudi 6 mai à 09:00

**« Dans les coulisses de l’édition »** est un cycle de journées interprofessionnelles visant à sensibiliser libraires et bibliothécaires aux problématiques liées à l’édition indépendante. C’est aussi l’occasion de rencontrer une sélection d’éditeurs d’Occitanie et de découvrir leur offre éditoriale. L’édition 2021 est organisée par Occitanie Livre & Lecture, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Hérault. Elle aura lieu le 6 **mai 2021 sur le site de Pierresvives, à Montpellier**. Elle sera **retransmise en direct**. Au programme de cette journée interprofessionnelle : 09:45-11:00 | **La bande dessinée et le livre, deux siècles d’histoire.**

Conférence inaugurale par Sylvain Lesage (historien, université de Lille) 11:00-12:30 | **Dans les coulisses avec …**

Echanges autour de l’édition BD en région * Discussion animée par Charlotte Miquel avec :

* Miquel Clemente (les éditions 6 pieds sous terre)

* Franck Coste (Idées plus)

* et Giusti Zucatto (Vertige graphic) 14:00-15:30 | **« Femmes et BD »**

Table-ronde interprofessionnelle * Animée par Sylvain Lesage

* Gaëlle Hersent (autrice)

* Magali Paillat (coloriste)

* Charlotte Miquel (agente d’auteur et éditrice)

* Maelys Tirehote-Corbin (doctorante en sociologie) 15:30-16:30 | **BDnF, la fabrique à BD de la BnF**

Ou comment faire dialoguer patrimoine écrit et création contemporaine… par Damien Sueur, BnF

Sur inscription

Journée interprofessionnelle pour rencontrer une sélection d’éditeurs d’Occitanie, découvrir leur offre éditoriale et partager leurs réflexions autour de leur métier. Domaine départemental Pierresvives 907 rue du professeur Blayac 34080 Montpellier Montpellier Mosson Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-06T09:00:00 2021-05-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Domaine départemental Pierresvives Adresse 907 rue du professeur Blayac 34080 Montpellier Ville Montpellier