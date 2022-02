DANS LES COULISSES DE L’ARTISANAT CHEZ ROYAL MER ET AU CHATEAU DE LA RAGOTIÈRE A LA REGRIPPIERE La Regrippière La Regrippière Catégories d’évènement: La Regrippière

La Regrippière Loire-Atlantique Partez à la découverte du savoir-faire de deux artisans du Vignoble nantais.

Proches par le caractère unique de leur savoir-faire et proches géographiquement… L’idée d’organiser une visite couplée entre le Château de la Ragotière et Royal Mer est vite apparue comme une évidence.

Parcours privilégié et exclusif dans les coulisses de ces deux entreprises locales. Suivez le guide !///

Départ au magasin d’usine Royal Mer à La Regrippière///

Fin du parcours au Château de la Ragotière à La Regrippière///

Parking gratuit sur place///

