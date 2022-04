Dans les coulisses de la production d’un opéra Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans les coulisses de la production d’un opéra Philharmonie de Paris, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 18h00 à 19h10

. payant Tarif unique : 10 EUR

Inspiré du Directeur de théâtre de Mozart, qui dépeint avec amusement les déboires d’un imprésario avec sa troupe, ce concert nous emmène dans les coulisses d’une production d’opéra. Rendez-vous à la Philharmonie le 4 juin prochain. Inspiré du Directeur de théâtre de Mozart, qui dépeint avec amusement les déboires d’un imprésario avec sa troupe, ce concert nous emmène dans les coulisses d’une production d’opéra. Bataille d’ego, situations loufoques et quiproquos se succèdent tandis que les artistes répètent des airs emblématiques de Mozart, rejoints par le public. Répétitions : le dimanche 22 mai 2022 de 14h30 à 17h30, le samedi 4 juin 2022 de 14h30 à 17h. Les participants qui le souhaitent répètent des extraits d’opéras de Mozart qu’ils interpreteront ensuite lors du concert. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22797 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863227

