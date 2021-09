Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Dans les coulisses de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Dans les coulisses de la Nuit du Petit Saint Jean Valréas, 18 septembre 2021, Valréas. Dans les coulisses de la Nuit du Petit Saint Jean 2021-09-18 – 2021-09-19 Espace Jean-Baptiste Niel Entrée place Pagnol ou rue Frédéric Mistral

Valréas Vaucluse Avez-vous déjà assisté un 23 juin à la Nuit du Petit Saint Jean ? Comment ? Où sont stockés les costumes, le matériel ? Les Compagnons de Saint Jean se feront un plaisir de vous faire découvrir leur travail. +33 4 90 35 04 71 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

