du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Albert Gabriel

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir, accompagné d’un guide, l’histoire de l’édifice de la médiathèque et les secrets de son fonds ancien… Médiathèque Albert Gabriel 13 rue Saint-Pierre, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Aube

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

