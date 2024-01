Les châteaux de Sauternes et Barsac ouvrent leurs portes Dans les Châteaux du Sauternes Sauternes, samedi 9 novembre 2024.

Les châteaux de Sauternes et Barsac ouvrent leurs portes À l’occasion des Journées Portes Ouvertes en Sauternes et Barsac, plus de 50 domaines ouvrent leurs portes pour faire (re)découvrir au public leurs vins liquoreux d’exception. 9 – 11 novembre Dans les Châteaux du Sauternes Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-09T10:00:00+01:00 – 2024-11-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-11T10:00:00+01:00 – 2024-11-11T18:00:00+01:00

Sauternes & Barsac

Les vignerons de l’ODG Sauternes Barsac sont fiers d’organiser ces journées portes ouvertes, qui chaque année permettent de rassembler le public autour de leurs vins de leur savoir-faire inestimable.

Ce traditionnel week-end de fête est une occasion unique pour les familles, amateurs ou experts, d’échanger avec les vignerons, de visiter des chais, de se balader dans les vignes et bien sûr de déguster les plus grands liquoreux du monde !

Programme 2024

Le programme des activités proposées durant ces deux journées est fort varié : dégustations gratuites, visites guidées des châteaux et de leurs chais, multiples animations, restauration, échanges avec les vignerons, balades dans les vignes… Sans oublier les marchés de producteurs, qui permettront de repartir les bras chargés de cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Dans les Châteaux du Sauternes Sauternes Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sauternes-barsac.com/ »}]

sauternes barsac