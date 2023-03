La Ronde du Couchois Dans les caves du Couchois, 5 août 2023, Couches Couches.

2023-08-05 – 2023-08-06

Découvrir l’appellation « Bourgogne Côtes du Couchois », exclusivement rouge, le patrimoine, les villages et l’intérêt de passer quelques jours dans la région.

Et c’est parti pour la 21ème Ronde du Couchois!

Participez à notre événement et découvrez notre AOC à travers les 17 domaines ouverts, répartis sur les communes de Dracy lès Couches, Couches, Saint Maurice lès Couches et Saint Sernin du Plain.

Un verre au tarif de 6€ est disponible à la vente dans tous les domaines participants et vous servira de passeport de dégustation.

Retrouvez toutes les informations pratiques de l’événement sur notre site

www.larondeducouchois.wordpress.com :

– Domaines participants dans chaque village

– Les points de restaurations

– Les logements

On vous attend nombreux pour ces 2 jours de festivités vinicoles.

uniondesproducteursducouchois@gmail.com +33 6 27 04 48 91 https://larondeducouchois.wordpress.com/

