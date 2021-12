La Queue-en-Brie Cabanes à histoires La Queue-en-Brie, Val-de-Marne Dans les « cabanes à histoires » et dans la « tour mystère », histoires mystérieuses ou dans le noir Cabanes à histoires La Queue-en-Brie Catégories d’évènement: La Queue-en-Brie

Cabanes à histoires, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30 Pour les plus courageux, les moins frileux : des histoires mystérieuses, dans le noir dans les « cabanes à histoires » ou dans la « tour la plus mystérieuse » de Pontault. Cabanes à histoires 110 rue du Général de Gaulle 77340 Pontault-Combault La Queue-en-Brie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T20:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T20:00:00