Dans les bras de l’Odon Verson, 4 septembre 2021, Verson.

Venez découvrir l’exposition photographique de Jean-Marie Hamel, un versonnais de talent, un photographe et ornithologue amateur pour voir les Rives de l’Odon comme vous ne les avez jamais vues…

A travers le regard singulier du photographe et ornithologue amateur, redécouvrez la richesse de la faune des rives de l’Odon.

Informations pratiques :Vernissage vendredi septembre à 19h – sur réservation au 02 31 26 44 80.Evènement organisé dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, entrée sur présentation du pass sanitaire.Exposition visible aux horaires de la bibliothèque de Verson (mardi de 15 h à 19 h, mercredi de 10 h à 19 h, vendredi de 15 h à 19 h, samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h)

labibliotheque@ville-verson.fr +33 2 31 26 44 80 http://www.ville-verson.fr/

