Dans les bottes d'une agricultrice (à la ferme, chez Cathy) Les Estables

Les Estables

Dans les bottes d'une agricultrice (à la ferme, chez Cathy) Les Estables, 19 décembre 2022, Les Estables . Dans les bottes d'une agricultrice (à la ferme, chez Cathy) Gaec à la bonne fourche Route du Gerbier Les Estables Haute-Loire

2022-12-19 17:00:00 – 2022-12-19

Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche

Les Estables

Haute-Loire EUR 10 10 Découvrez l’étable, le fonctionnement de la ferme et le travail auprès des animaux. Les coulisses de la ferme sont enfin ouvertes à tous. Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche Les Estables

Catégories d'évènement: Haute-Loire, Les Estables
Lieu Les Estables Adresse Les Estables Haute-Loire Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche

Les Estables Haute-Loire