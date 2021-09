Paraza Paraza Aude, Paraza DANS LES BOTTES DU VIGNERON -JOURNÉE VENDANGE Paraza Paraza Catégories d’évènement: Aude

Paraza

DANS LES BOTTES DU VIGNERON -JOURNÉE VENDANGE Paraza, 25 septembre 2021, Paraza. DANS LES BOTTES DU VIGNERON -JOURNÉE VENDANGE 2021-09-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-25 15:00:00 15:00:00

Paraza Aude 45 45 EUR Enfilez les bottes du vigneron et passez une journée de vendanges en sa compagnie ! Au Programme :

• Accueil dans les vignes avec un petit déjeuner vigneron

• Vendange manuelle dans les vignes du château accompagné du vigneron

• Visite de la cave et explication des différentes étapes de fabrication du vin

• Dégustation des jus frais et des jus fermentés

• Dégustation des vins du domaine

• Activité foulage du raisin

• Déjeuner dans le parc +33 7 78 19 16 41 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Paraza Autres Lieu Paraza Adresse Ville Paraza lieuville 43.24988#2.83005