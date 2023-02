DANS LES BOIS LA MERISE, 24 mai 2023, TRAPPES.

DANS LES BOIS LA MERISE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 15:30 (2023-05-24 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Compagnie Tartine ReverdyÀ partir de 6 ansChantons combien il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature, et de se promener avec un loup tout doux et rigolo ! Des chansons pleines de malice et de poésie, un spectacle joyeux sur l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant… Label Scène Sacem Jeune Public 2020 et coup de cœur de l’Académie Charles-Cros.Informations pratiques :Accès métro ligne 9 Marcel Sembat ; ligne 10 Boulogne/Jean-Jaurès ; Bus 123, 126, 175, 72 / parking de l’Hôtel de Ville / VélibRéservation PMR : 01 55 18 54 00

