Dans les bois tout est permis Alixan, 20 juin 2021-20 juin 2021, Alixan. Dans les bois tout est permis 2021-06-20 17:00:00 – 2021-06-20 Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf

Alixan Drôme Alixan EUR Cette fable marionétique de la Cie du Bruit dans la Tête, posera ses valises (et son castelet) dans le parc du baron de Bayanne…

Cette fable marionétique de la Cie du Bruit dans la Tête, posera ses valises (et son castelet) dans le parc du baron de Bayanne…

« Dans les Bois tout est permis » c'est le conte du Petit chaperon rouge revisité… contact@lebarondebayanne.com +33 9 67 25 71 69 http://www.lebarondebayanne.com/

« Dans les Bois tout est permis » c’est le conte du Petit chaperon rouge revisité…

