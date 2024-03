Dans les bois Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau, samedi 1 juin 2024.

Dans les bois Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Marchez dans les bois ! Soyer nature ! Hurlez « Je suis en vie » !

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans les bois, sorte de manifeste au respect de la forêt, des animaux et du vivant. Qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de marcher en forêt, d’écouter la nature, et de se promener dans les bois avec un loup tout doux et rigolo ! Une scène bourrée d’oxygène pour petits et grands, des chansons pleines de malice et de poésie. 7 7 EUR.

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-06-01 12:00:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

