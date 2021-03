PLAISIR Espace Coluche Plaisir DANS LES BOIS Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Durée : 1h Un monde douillet à partager. Vous l’aurez compris, il est grand temps de changer d’air et c’est sur une scène, bourrée d’oxygène, qu’elle invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie. Un spectacle pour entendre très fort la forêt, les oiseaux, la nature, et pour se promener dans les bois pendant que le loup tout doux y est déjà Avec Tartine Reverdy (Paroles et musique, voix, accordéon, mise en scène), Anne List (Arrangements, voix, basse, contrebasse, flûte), Joro Raharinjanahary (Arrangements, voix, percussions, guitares En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

