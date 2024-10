Dans Les Bois chasse au trésor d’Halloween (à partir de 15 ans) Route de la Croix Saint-Blaise Jullouville, samedi 2 novembre 2024.

Dans Les Bois chasse au trésor d’Halloween (à partir de 15 ans) Route de la Croix Saint-Blaise Jullouville Manche

Pour la première fois, Rêver Réalité organise un évènement uniquement pour les grands une chasse au trésor d’Halloween “Dans les Bois”.

Par équipe de 5 personnes, vous devrez parcourir plusieurs zones à thème et trouver des indices. Une seule équipe remportera le trésor.

Informations importantes

– Bonne condition physique,

– Interdit au moins de 15 ans,

– Tenue sportive et adaptée à la météo.

Réservation au 06.31.73.67.70 (règlement à la réservation).

Découvrez le teaser sur notre page Facebook.

Qui aura le courage de participer ?!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 19:00:00

fin : 2024-11-02 20:30:00

Route de la Croix Saint-Blaise Parc Rêver Realité RD61, entre st Michel des Loups et Champeaux

Jullouville 50610 Manche Normandie reverealite@hotmail.fr

L’événement Dans Les Bois chasse au trésor d’Halloween (à partir de 15 ans) Jullouville a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Granville Terre et Mer

