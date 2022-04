DANS LES BOIS, 21 mai 2022, .

DANS LES BOIS

2022-05-21 17:00:00 – 2022-05-21 18:05:00

De : Mindaugas Survila

Par : Mindaugas Survila, Ginte Žulyte

Genre : documentaire

À PARTIR DE 8 ANS

Au plus près de la vie sauvage…

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

