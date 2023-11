Pintxo pote Dans les bars Ciboure, 7 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Pintxo Pote tous les jeudis de 18h30 à 20h30 dans les bars autour du fronton : Bittor, Atalaia, Maitenia et Boga

Ostegunero 18:30tik 20:30ra.

2023-12-07

Dans les bars

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pintxo Pote every Thursday from 6:30 to 8:30 pm in the bars around the fronton: Bittor, Atalaia, Maitenia and Boga

Ostegunero 18:30tik 20:30ra

Pintxo Pote todos los jueves de 18:30 a 20:30 en los bares del frontón: Bittor, Atalaia, Maitenia y Boga

Ostegunero 18:30tik 20:30ra

Pintxo Pote jeden Donnerstag von 18:30 bis 20:30 Uhr in den Bars rund um den Fronton: Bittor, Atalaia, Maitenia und Boga

Ostegunero 18:30tik 20:30ra

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque