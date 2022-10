« Dans les abysses », une fascinante immersion à la Gaité Lyrique La Gaîté Lyrique, 11 septembre 2022, Paris.

Le dimanche 06 novembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 23 octobre 2022

de 16h00 à 17h30

. payant Tarif plein : 7€ Tarif adhésion : 4€

Capitaine Futur débarque sur la planète Shiny Gold ! L’installation-expérience de l’artiste Nelly Ben Hayoun présente son incroyable écosystème.

Encres fluorescentes, décor luminescent ou encore séance photo en réalité augmentée : l’atelier Dans les abysses invite à se plonger de façon pratique dans l’installation-expérience Shiny Gold de Nelly Ben Hayoun, cet univers aussi gonflable que gonflé. Objectif de la mission ? Explorer les nouveaux outils du numérique et leur potentiel créatif. Le tout mené par l’équipe des relations aux publics de la Gaîté Lyrique !

Dans les différents espaces de la Gaîté Lyrique mais aussi en dehors, dans les écoles et les parcs et les endroits secrets de l’Entr’espace, l’équipe des relations aux publics de la Gaîté Lyrique est en mission toute l’année. Via l’éducation artistique et culturelle (EAC) et l’apprentissage informel, elle met les nouveaux outils du numérique entre les mains des citoyennes et des citoyens de demain.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Gaîté Lyrique