Dans l’engrenage – Compagnie Dyptik – Saison Piano’cktail Piano’cktail, 16 novembre 2021-16 novembre 2021, Bouguenais.

2021-11-16

Horaire : 20:00 20:50

Gratuit : non 9 € à 19 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Trouver une place. Se battre pour y arriver. Sept danseurs redoutables sont pris dans l’engrenage de la course au « toujours plus ».Corps à corps, les danseurs luttent. Ils sont prêts à tout pour réussir. Quitte à porter préjudice. Quitte à ce que ceux qui subissent se soulèvent. Leur virtuosité dit la rage de vivre et les rapports de force. Leur danse est puissante et métissée, entre hip-hop et danse traditionnelle du monde arabe. Percutant !Direction artistique et chorégraphie : Souhail Marchiche, Mehdi Meghari Avec Elias Ardoin, Konh- Ming Xiong, Evan Greenaway, Yohann Daher, Katia Lharaig, Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine Wroniszewski Création musicale : Patrick De OliveiraDurée : 50 min.

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais