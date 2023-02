DANS L’ENGRENAGE THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP, 1 avril 2023, CLAMART.

DANS L’ENGRENAGE THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 18:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP CLAMART 22 Rue Paul Vaillant-Couturier

La ville de St Sebastien sur Loire 1-R-2021-002998/ 2/3-R-2021-003005/06 présente : ce spectacle.

Dans l’engrenage –Par la compagnie Dyptik

DANSE

Sur le plateau, sept danseurs se débattent dans une course infernale, pris dans l’engrenage de la course au « toujours plus ». Une course contre le temps et pour la performance : être le meilleur, la plus forte ou le plus riche… C’est dans une ambiance haletante que ces danseurs associent la danse contemporaine à leur hip-hop affirmé.

Chacun, avec son style propre, donne vie à des tableaux à l’esthétisme travaillé où l’engagement physique et émotionnel est palpable. La musique électronique aux influences orientales renforce cette mécanique lancée à toute vitesse, que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Une performance collective à couper le souffle.

Le prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD a été attribué à Mehdi Meghari et Souhail Marchiche en 2019.

Informations tarifaires :

Le tarif réduit s’applique :

– Aux groupes de 7 personnes et plus

– Aux étudiants de 30 ans et plus

– Aux C.E.

Le tarif très réduit s’applique :

– Aux jeunes de -30 ans

– Aux demandeurs d’emploi

Réservation PMR : 02 40 80 86 05

