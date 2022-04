Dans l’eau ! Histoires en musique Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais

Dans l’eau ! Histoires en musique Sauzé-Vaussais, 23 avril 2022, Sauzé-Vaussais. Dans l’eau ! Histoires en musique Médiathèque la Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais

2022-04-23 – 2022-04-23 Médiathèque la Fabrik 1 Rue du Baron

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais EUR Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 23 avril à 10h30 à la médiathèque de Sauzé-Vaussais Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Ça vous dirait de plonger avec nous tout au fond de l’Océan ? Nous y rencontrerons des créatures minuscules, géantes, argentées, multicolores !

Vous y découvrirez le cadeau offert au poulpe bleu et plus loin, si vous prêtez l’oreille, vous reconnaîtrez peut-être le chant mystérieux des baleines… Un beau voyage aquatique, en sons, histoires et chansons, mené par 2 voix et des instruments de musique magiques Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit – sur inscription 05 49 29 56 61 Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 23 avril à 10h30 à la médiathèque de Sauzé-Vaussais Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit – sur inscription 05 49 29 56 61 +33 5 49 29 56 61 Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 23 avril à 10h30 à la médiathèque de Sauzé-Vaussais Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Ça vous dirait de plonger avec nous tout au fond de l’Océan ? Nous y rencontrerons des créatures minuscules, géantes, argentées, multicolores !

Vous y découvrirez le cadeau offert au poulpe bleu et plus loin, si vous prêtez l’oreille, vous reconnaîtrez peut-être le chant mystérieux des baleines… Un beau voyage aquatique, en sons, histoires et chansons, mené par 2 voix et des instruments de musique magiques Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit – sur inscription 05 49 29 56 61 Pixabay

Médiathèque la Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Autres Lieu Sauzé-Vaussais Adresse Médiathèque la Fabrik 1 Rue du Baron Ville Sauzé-Vaussais lieuville Médiathèque la Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais Departement Deux-Sèvres

Dans l’eau ! Histoires en musique Sauzé-Vaussais 2022-04-23 was last modified: by Dans l’eau ! Histoires en musique Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 23 avril 2022 Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres