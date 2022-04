Dans l’eau ! Histoires en musique Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne EUR Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 9 avril à 11h à la médiathèque de Chef-Boutonne Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit Pass vaccinal demain – gestes barrières Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 9 avril à 11h à la médiathèque de Chef-Boutonne Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit Pass vaccinal demain – gestes barrières +33 5 49 29 60 50 Spectacle musical : Dans l’eau ! Histoires en musique Samedi 9 avril à 11h à la médiathèque de Chef-Boutonne Avec Chloé Martinez musicienne, et Janique Pilard Public enfant 0-5 ans et leurs accompagnants Gratuit Pass vaccinal demain – gestes barrières Pixabay

