La Fanfieute Dans le village Toucy, 6 juillet 2024, Toucy.

Toucy Yonne

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Bienvenue à la toute première FANFIEUTE, le festival GRATUIT de fanfares by Elan Brass Band !

Le week-end du 6 juillet 2024, des fanfares venues des quatre coins de France embraseront les rues de Toucy (89) et vous feront danser jusqu’à pas d’heure.

Concerts, déambulations, animations, bal des fanfares…. Un joyeux festival festif, convivial et bien sûr gratuit pour tous !

Programme à venir

Dans le village

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



