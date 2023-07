Week-end de fête à Tiranges dans le village Tiranges, 21 juillet 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Week-end de festivités à Tiranges. de nombreuses animations sont prévues. Bal mousse, concours de pétanque et dimanche spectacle Hippogriffe avec rapaces et chevaux. Dimanche soir repas et bal.

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

dans le village

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Weekend of festivities in Tiranges. Numerous events are planned. Foam ball, pétanque competition and Sunday Hippogriffe show with birds of prey and horses. Sunday evening meal and dance

Fin de semana de fiesta en Tiranges. Están previstas numerosas animaciones. Baile de la espuma, competición de petanca y el domingo espectáculo Hippogriffe con aves rapaces y caballos. Cena y baile el domingo por la noche

Festwochenende in Tiranges. Es sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Schaumball, Boule-Wettbewerb und am Sonntag Hippogriffe-Show mit Raubvögeln und Pferden. Sonntagabend Essen und Tanz

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron